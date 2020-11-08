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Кризис в Белоруссии

Во время акции в Минске задержали 134 человека

Сообщается, что силовики разгоняют группы протестующих у ТЦ "Немига"

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Силовики разгоняют в воскресенье группы протестующих в районе торгового центра "Немига" в белорусской столице. Как передает корреспондент ТАСС, задержания демонстрантов проводят сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Силовики оцепили практически весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. Именно здесь находятся самые многочисленные группы участников "Марша народовластия", которые так и не сформировали колонну для организованного шествия.

По данным незарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", к настоящему времени в Минске задержаны 134 участника акции протеста, еще двое - в Ляховичах Брестской области.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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