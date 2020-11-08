В Баку заявили об активизации наступательных действий в районах вокруг Карабаха

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило в воскресенье об активизации наступательных операций своих войск в Ходжавендском районе, опровергнув тем самым заявления Еревана.

"Утверждения о том, что армянская сторона продвинулась на ходжавендском направлении фронта и сбила азербайджанский боевой самолет, не соответствуют действительности и являются дезинформацией, направленной на внутреннюю аудиторию", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что подразделения ВС страны, напротив, "расширяют наступление на этом направлении фронта".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.