Силовики в Минске задержали около 20 демонстранток, в том числе бывшую Мисс Беларусь

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники белорусского ОМОНа задержали в воскресенье около 20 женщин - участниц протестного марша на площади Свободы в центре Минска. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, среди задержанных - победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова.

Всех задержанных женщин посадили в автозаки и увезли.

Силовики оцепили практически весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. Именно здесь находятся самые многочисленные группы участников "Марша народовластия", которые так и не сформировали колонну для организованного шествия.