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Кризис в Белоруссии

В ГУВД Минска заявили, что не имеют информации о применении спецсредств на акции

Ранее очевидцы сообщали, что хлопки, похожие на выстрелы, а также на светошумовые гранаты, были слышны в ходе акции протеста

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Минская милиция пока не располагает информацией о применении спецсредств, оружия, а также пострадавших в ходе воскресной акции "Марш народовластия".

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"Информации о применении спецсредств у нас нет, также и о пострадавших", - сообщила ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Вместе с тем очевидцы сообщали, что хлопки, похожие на выстрелы, а также на светошумовые гранаты, были слышны в ходе акции протеста. Кроме того, портал tut.by выложил видео очевидцев, на котором машина скорой помощи забрала человека на улице Мельникайте.

В различных частях города продолжаются групповые акции протеста, силовики оперативно их пресекают, идут задержания. Так, около 20 женщин бойцы ОМОН задержали на площади Свободы.

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