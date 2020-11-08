Киев не считает 9 декабря сроком для окончания процесса урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Украина не рассматривает 9 декабря как конец срока исполнения договоренностей, достигнутых ранее с целью урегулирования конфликта в Донбассе, о котором заявлял президент страны Владимир Зеленский. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

"Нет никакого дедлайна 9 декабря. Дедлайн был написан в 2014 году, когда стороны договорились, что в 2014-2015 годах будет завершена эта война. 31 декабря [2015 года] наступил дедлайн Минских соглашений. Все. Сегодня у нас с вами ноябрь 2020 года. Мы живем в том мире, в котором мы живем. Поэтому зачем сейчас придумывать себе 9 декабря, 10 декабря?" - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью "Радио Свобода".

По словам вице-премьера, Зеленский, говоря про 9 декабря в контексте урегулирования в Донбассе, не имел в виду окончание действия договоренностей. "Когда меня спросили журналисты, что имел в виду президент Зеленский, когда говорил, что он берет год, я говорил, что, наверное, по моему мнению, в том числе договорившись 9 декабря [2019 года] с лидерами нормандского формата об определенном плане действий, который выписан на Парижском саммите, мы берем год на то, чтобы его реализовать. И мы почти его реализовали", - пояснил он. Резников продолжил, что на линии соприкосновения определены четыре новых участка для разведения сил, 19 мест для разминирования, прошло несколько этапов взаимного освобождения лиц, 10 ноября должны открыться два новых перехода в Луганской области, работает, но "не идеально", режим тишины. Все это, считает представитель украинского правительства, предоставляет возможность для новой встречи "четверки".

Кроме того, полагает Резников, на новом саммите в нормандском формате можно обсудить то, что не удалось выполнить.

Саммит в нормандского формате прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча на высшем уровне состоится уже через четыре месяца, однако этого не случилось. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждали перспективы взаимодействия в этом формате. Дата нового саммита по-прежнему не определена. Ранее Зеленский заявлял, что дает год на поиск решения конфликта. Этот срок украинская сторона отсчитывает от даты саммита в Париже.