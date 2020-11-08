CNN: советник Трампа предложил ему признать поражение на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Зять и ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на два источника.

"Трамп проиграл, но "трампизм" не умер". Мировые СМИ о результатах выборов в США

По их данным, старший советник президента Кушнер обратился к нему с предложением признать поражение, однако реакция Трампа пока не известна.

С прошлой предвыборной кампании дочь главы Белого дома Иванка Трамп и ее муж Кушнер входят в число ближайших помощников американского лидера.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена. По информации телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент-республиканец заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник - 290 (для победы необходимы 270). Трамп не признал поражение и заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде.