В Минске задержали фотокорреспондентов Sputnik Беларусь и "Комсомольской правды"

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали в воскресенье фотокорреспондентов информационного агентства Sputnik Беларусь Виктора Толочко и "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого, а также журналиста белорусского агентства БелаПАН Яна Авсеюшкина во время освещения ими акции протеста в Минске. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Свободное объединение спортсменов также сообщило, что Минске задержаны белорусские спортсмены - серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

В Минске и других городах республики в воскресенье проходит протестная акция под названием "Марш народовластия". Правозащитники сообщают о более 200 задержанных по стране, большая часть из них в Минске.