Греция продлила до 30 ноября разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 30 ноября разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Об этом говорится в совместном межминистерском решении, опубликованном в воскресенье в правительственном вестнике.

Согласно постановлению "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временных ограничений для постоянных жителей Российской Федерации с целью помешать распространению COVID-19", решение о въезде россиян "продлевается с момента истечения [8 ноября] до 30 ноября".

Первоначальное решение властей действовало с 7 по 21 сентября. Второй раз его продлили до 5 октября, в третий раз - до 12 октября, в четвертый - до 25 октября, в пятый - до 8 ноября. Однако при отсутствии как прямых авиарейсов между Россией и Грецией, так и чартеров, решение является, по сути, формальным и не дает возможности наладить приезд российских туристов в Грецию.

Решение продлено на тех же условиях, что и предыдущие. Оно разрешает въезд на территорию Греции гражданам России исключительно воздушным путем. При этом жители РФ должны соблюдать ряд условий. В первую очередь, у них должен быть отрицательный результат лабораторного теста на коронавирус методом ПЦР, полученный за 72 часа до их прибытия в Грецию. Тест может быть сделан в государственных или частных лабораториях при условии, что эти частные лаборатории сертифицированы компетентным национальным органом. Прилетающие должны иметь справку о диагнозе на английском языке, в которой указаны имя, фамилия, номер паспорта. Ее нужно предъявить работникам генерального секретариата гражданской защиты Греции и Национальной организации общественного здравоохранения, которые занимаются медицинской проверкой пассажиров в аэропортах.

Прибывающие также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Авиакомпании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны репатриировать пассажира за свой счет. Действующая форма PLF с QR-кодом считается необходимым документом для въезда в страну.

Всеобщий локдаун в Греции

В связи с введением в Греции всеобщего карантина с 7 ноября до 30 ноября требование о наличии у пассажиров обязательного отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР за 72 часа до прибытия с 11 ноября будет распространяться на всех пассажиров и из других стран, прилетающих в страну. Международные авиарейсы из Греции и в Грецию в связи с карантином не прекращаются, однако полеты внутри страны будут сведены в этот период к минимуму.

Число инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем около 1 600 человек в сутки. Антирекорды суточного прироста случаев инфицирования в стране были зафиксированы 5 ноября (2 917 случаев), 4 ноября (2 646) и 3 ноября (2 166). Общее число заразившихся 7 ноября достигло 54 809, с начала эпидемии в стране умерли 749 человек.