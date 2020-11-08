Грузинская оппозиция поставила властям ультиматум об увольнении главы ЦИК

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные силы в Грузии потребовали от властей до 20:00 (19:00 мск) отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жванию, которую они считают причастной к фальсификации итогов парламентских выборов 31 октября. Ультиматум в воскресенье на акции протеста озвучил один из лидеров партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

"Пусть [глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина] Иванишвили решит до восьми часов вечера. Пусть он отправит в отставку госпожу Жванию, которая является фальсификатором. После этого представители оппозиции от вашего (народа - прим. ТАСС) имени готовы встретиться с Иванишвили в связи с проведением новых выборов", - сказал он.

Если требование оппозиции не будет выполнено, о ее дальнейших планах действия будет объявлено позже, добавил Мелия.

В Тбилиси, а также в Батуми проходят акции протеста против результатов парламентских выборов. Они начались в 15:00 (14:00 мск). В каждом из городов в митинге участвуют несколько тысяч человек.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов.

Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50% голосов. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.