Борис Джонсон надеется, что при Байдене США будут активнее заниматься вопросами климата

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что США при администрации Джозефа Байдена, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, будeт уделять повышенное внимание проблемам изменения климата. Об этом глава британского правительства заявил журналистам после участия в церемонии по случаю Дня поминовения в Соединенном Королевстве.

"Я думаю, что при президенте Байдене в Белом доме нам следует ожидать возвращения американского глобального лидерства в вопросах борьбы с изменением климата. Как вы знаете, Великобритания стала первой крупной страной, которая поставила цель свести объем выбросов парниковых газов к нулю к 2050 году. И мы надеемся, что теперь президент Байден последует нашему примеру и поможет нам достичь хороших результатов на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в следующем году в Глазго", - отметил Джонсон.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит кандидат от Демократической партии Байден. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с Байденом действующий президент Дональд Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

В субботу газета The Washington Post сообщила, что Байден сразу после вступления в должность главы государства 20 января планирует подписать серию указов, в том числе снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату, из которого Вашингтон вышел при администрации Трампа.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.