Локальные акции протеста проходят в различных районах Минска

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Группы людей выходят в разных районах Минска на локальные акции протеста после того, как в воскресенье им не удалось собраться на объявленный "Марш народовластия" в центре города.

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Как передает корреспондент ТАСС, на улицу Якуба Коласа, возле общежития Белорусского технологического университета, вышла группа из нескольких десятков демонстрантов, их разогнали силовики. Также акции протестующих были пресечены на улице Сурганова возле универсама "Рига" и около станции метро "Пушкинская". Когда небольшая колонна демонстрантов пришла к парку Дружбы народов, туда оперативно прибыли микроавтобусы с силовиками, прошли задержания. В центре города на улице Немига протестующих после разгона почти не осталось, сейчас проводятся единичные задержания.

В Минске и других городах республики в воскресенье проходит протестная акция под названием "Марш народовластия". Правозащитники сообщают о почти 300 задержанных в стране, больше всего в Минске.