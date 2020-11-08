Закрытые ранее девять станций минского метро возобновили работу

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Дирекция метрополитена Минска сообщила о возобновлении работы девяти станций, которые ранее в воскресенье были закрыты перед началом акции протеста оппозиции.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

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"В 16:10 все станции метро открыты для пассажиров. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале метро столицы Белоруссии.

Ранее в воскресенье власти закрыли в Минске девять станций метрополитена в целях обеспечения безопасности в связи с объявленной оппозицией воскресной акцией под названием "Марш народовластия".

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и в некоторых других городах по воскресеньям.