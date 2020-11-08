В Азербайджане сообщили об обстреле армянскими ВС сел в двух районах страны

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле Вооруженными силами Армении нескольких сел в двух районах страны.

"С 16:30 (15:30 мск) 8 ноября ВС Армении обстреливают села в Тертерском и Агдамском районах. Азербайджанская армия принимает меры по подавлению огневых точек противника", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.