{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане сообщили об обстреле армянскими ВС сел в двух районах страны

Как заявили в Баку, обстреливаются села в Тертерском и Агдамском районах

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье об обстреле Вооруженными силами Армении нескольких сел в двух районах страны.

"С 16:30 (15:30 мск) 8 ноября ВС Армении обстреливают села в Тертерском и Агдамском районах. Азербайджанская армия принимает меры по подавлению огневых точек противника", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Выборы президента США - 2020
Fox: Байден увеличил отрыв от Трампа на 10 тыс. голосов в Джорджии
Вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах
Читать полностью