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Выборы президента США - 2020

Fox: Байден увеличил отрыв от Трампа на 10 тыс. голосов в Джорджии

Вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден Drew Angerer/Getty Images
Описание
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден
© Drew Angerer/Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден увеличил преимущество по голосам избирателей над республиканцем Дональдом Трампом в штате Джорджия до 10 тыс. Такие подсчеты приводит в воскресенье телеканал Fox News. Джорджия дает 16 голосов членов коллегии выборщиков.

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В субботу разрыв составлял более 7 тыс. бюллетеней. На данный момент, после обработки 99% бланков, в штате Байден получает 49,5% голосов, Трамп - 49,3%. Демократ и республиканец заручились здесь поддержкой более 2,45 млн голосов избирателей.

Вице-губернатор штата Брэд Раффенспергер ранее заявил, что власти проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах.

Телекомпания CNN и телеканал Fox News сообщали со ссылкой на источники, что штаб республиканца Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. По информации телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент-республиканец заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник - 290 (для победы необходимы 270). Трамп не признал поражение и заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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