CNN: Байден готовится стать президентом, несмотря на отказ Трампа признать проигрыш

По словам его источников, Байден и кандидат от демократов в вице-президенты США Камала Харрис "ведут сегодня подготовку полным ходом". Они, в частности, формируют группу сотрудников, которые будут взаимодействовать с американскими ведомствами в том, что касается передачи власти. Данная работа, как ожидается, начнется в понедельник.

По сведениям телеканала, в указанную группу перед инаугурацией нового президента США, которая намечена на 20 января 2021 года, могут войти до 300 сотрудников.

Штаб Байдена, в частности, обновил созданный ранее в этом месяце сайт, посвященный передаче власти администрации, главой которой, как предполагается, станет демократ. Теперь на странице представлена информация о том, какие направления Байден считает приоритетными. Речь идет о борьбе с распространением нового коронавируса, экономическом восстановлении, искоренении расизма в стране и противодействии изменению климата. Кроме того, штаб Байдена создал учетную запись в Twitter, посвященную передаче власти будущей администрации.

Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.