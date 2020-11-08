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Кризис в Белоруссии

Белорусский оператор связи сообщил о восстановлении работы мобильного интернета в Минске

Ранее скорость интернета была снижена по требованию государственных органов

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Белорусский оператор связи А1 сообщил о возобновлении в Минске полноценной работы мобильного интернета, скорость которого была снижена в воскресенье по требованию государственных органов.

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"По состоянию на 16:45 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в тексте, размещенном на странице компании в Twitter.

Ранее она проинформировала, что в соответствии с распоряжением уполномоченных госорганов 8 ноября в столице снижена пропускная способность мобильного интернета.

Белорусские операторы связи в последние недели идут на такой шаг в Минске по воскресеньям, когда оппозиция проводит выступления протеста. В столице и других городах республики 8 ноября  проходит одна из таких акций под названием "Марш народовластия".

В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.

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