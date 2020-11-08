Луис Арсе вступил в должность президента Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноября. /ТАСС/. Луис Арсе в воскресенье принес присягу в качестве нового президента Боливии. Церемония, которая прошла в здании парламента страны, транслировалась в эфире телеканала Unitel.

Жанин Аньес, почти год исполнявшая обязанности главы государства после отставки экс-президента Эво Моралеса, не принимала участие в инаугурации. На церемонию в Боливию прибыли президенты Аргентины Альберто Фернандес, Колумбии Иван Дуке, Парагвая Марио Абдо Бенитес, король Испании Филипп VI, а также главы МИД ряда других стран, в том числе Ирана, Венесуэлы и Чили.

Моралес, получивший после отставки убежище в Аргентине, не присутствовал на церемонии и планирует вернуться в страну в понедельник. "Я благодарю председателя Законодательной ассамблеи за приглашение принять участие в инаугурации Луиса Арсе. К сожалению, по известным причинам, я не смогу присутствовать, но буду с вами на расстоянии", - написал он в Twitter в воскресенье. Ранее временные власти Боливии заявляли, что Моралес будет задержан, как только пересечет границу страны, однако в октябре суд отменил действие ордера на арест.

18 октября в Боливии прошли всеобщие выборы. Арсе, занимавший пост министра экономики в правительстве Моралеса в 2006-2017 гг. и с января по ноябрь 2019 года, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей. Партия "Движение к социализму", от которой он выдвигался, получила большинство в обеих палатах парламента.

Состоявшиеся в воскресенье выборы были созваны после отмены результатов голосования, прошедшего 20 октября 2019 года. Тогда Высший избирательный суд республики, выполняющий функции избиркома, признал победителем Моралеса, который на тот момент был президентом. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать итоги выборов, в стране начались протесты. После трех недель манифестаций Моралес подал в отставку и покинул Боливию.