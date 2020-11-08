Минобороны Армении сообщило об интенсивных боях в направлении Мартуни в Карабахе

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Интенсивные бои между азербайджанскими вооруженными силами и армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики идут в воскресенье в направлении города Мартуни в Нагорном Карабахе. Об этом написал в своем Telegram-канале официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Более интенсивные, но не на уровне Шуши, бои идут в направлении Мартуни, где наши силы отбили одну-две наступательные операции и атаки противника. В этой части стабильная ситуация", - отметил он.

Ранее Минобороны Армении сообщило об ожесточенных боях в окрестностях города Шуши, который имеет стратегически важное значение.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.