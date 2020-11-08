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Выборы президента США - 2020

Трамп утверждает, что выборы не завершены, а Байден преждевременно празднует триумф

По словам президента США, демократ не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов
Президент США Дональд Трамп Chip Somodevilla/Getty Image
Описание
Президент США Дональд Трамп
© Chip Somodevilla/Getty Image

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп настаивает на том, что выборы не завершены и демократ Джозеф Байден поспешил объявить себя победителем. Соответствующее заявление республиканца распространил в воскресенье его избирательный штаб.

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"Эти выборы далеки от завершения. Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем, почему солидарные с ним СМИ так усердно стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда открылась", - утверждает Трамп. По его словам, Байден не был официально объявлен победителем ни в одном из штатов.

"Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени", - считает Трамп.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник - 290 (для победы необходимы 270). Байден уже объявил о своей победе, в то время как Трамп сообщил, что будет отстаивать свою позицию в суде.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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