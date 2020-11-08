Лидер христиан Ливана потребует через суд компенсации за ущерб, причиненный санкциями США

БЕЙРУТ, 8 ноября. /ТАСС/. Лидер Свободного патриотического движения (СПД) и экс-глава МИД Ливана Джебран Басиль намерен потребовать от США компенсации за ущерб, причиненный ему санкциями. Об этом христианский политик заявил в воскресенье, выступая с речью в Бейруте перед своими сторонниками.

"Мы обратимся в адвокатское бюро в Америке и будем добиваться компенсации в судебном порядке", - сообщил лидер СПД, который является зятем президента республики Мишеля Ауна.

По словам Басиля, возглавляющего крупнейший христианский блок в парламенте, рестрикции США были введены против него после отказа порвать отношения с шиитской партией "Хезболлах" - политическим союзником СПД. "Мне был предъявлен ультиматум, который истекал 4 ноября, но я его отверг, заявив, что не стану выполнять роль агента Америки, - рассказал Басиль. - В результате в пятницу администрация США включила меня в санкционный список". По его мнению, такое поведение Соединенных Штатов представляет собой "попрание ливанского суверенитета и основополагающих принципов международного права". "Эти санкции - чисто политическое решение, потому что в Вашингтоне не предъявили ни одного доказательства моей причастности к коррупции, - подчеркнул бывший министр. - Они (санкции) основываются на измышлениях и салонных слухах".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило Басиля в санкционный список 6 ноября. В официальном заявлении главы Минфина Стивена Мнучина утверждалось, что лидер СПД "связан с коррупцией в политической системе Ливана". В ответ президент Аун поручил исполняющему обязанности министра иностранных дел Шарбелю Вахбе запросить "документальные свидетельства, которые побудили США ввести санкции против экс-главы МИД и депутата парламента Джебрана Басиля".

Руководство СПД осудило в субботу необоснованные рестрикции против своего лидера, введенные "в отместку за отказ Басиля поступиться национальными принципами". Христианское движение призвало американскую администрацию "пересмотреть это несправедливое решение, уважать свободную волю ливанцев и демократические ценности".