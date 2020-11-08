МИД Франции заявил, что страна борется не с исламом, а с экстремизмом и терроризмом

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Франция уважает ислам, республика борется не с ним, а с экстремизмом и терроризмом. Об этом заявил в воскресенье в Каире министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

"Мусульмане являются частью Франции, а мы боремся с экстремизмом и терроризмом, от которого страдают и другие страны, в том числе Египет", - сказал он, отметив, что "Франция уважает ислам". Министр сообщил, что на переговорах в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и коллегой Шукри активно обсуждались совершенные в городах Франции террористические атаки.

Во Франции в последние недели произошла серия нападений исламистов. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) экстремист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем за демонстрацию журнальных карикатур на пророка Мухаммеда злоумышленник попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен. После этого президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что власти страны "развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций" и не запретят публиковать карикатуры. Его заявление вызвало агрессию среди мусульман, которые начали топтать портреты французского президента, а в ряде стран раздались призывы к бойкоту товаров из Франции.

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.

Еще одно нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника греческой церкви в Лионе, когда он запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.