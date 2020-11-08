Премьер Эстонии раскритиковал своих министров за высказывания о выборах президента США

ТАЛЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в воскресенье назвал абсурдными критические высказывания министров его правительства Марта и Мартина Хельме относительно исхода выборов в США.

"Трамп проиграл, но "трампизм" не умер". Мировые СМИ о результатах выборов в США

"Выступления Марта и Мартина Хельме при оценке результатов выборов в США несерьезны и даже абсурдны , - написал он в своем Facebook. - Члены правительства Эстонии должны уметь оставаться взвешенными, комментируя внутреннюю политику нашего самого большого союзника. Март и Мартин Хельме должны немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США".

"Мартину Хельме как председателю [Консервативной народной] партии и министру финансов Эстонской Республики следует понимать, что США - самый большой союзник и незаменимый стратегический партнер как для Эстонии, так и для Евросоюза, - добавил Ратас. - Март Хельме как министр внутренних дел также должен очень хорошо знать, что предъявление тяжких обвинений без доказательств недопустимо".

Ранее в воскресенье Мартин Хельме в эфире радиостанции TRE назвал результаты выборов президента США сфальсифицированными. В свою очередь принимавший участие в радиоэфире Март Хельме назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами".

В субботу президент Эстонии Керсти Кальюлайд опубликовала в Twitter поздравление Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис с победой на выборах, отметив, что "Эстония и США остаются сильными союзниками и верными партнерами". Ратас со своей стороны назвал победу Байдена и Харрис исторической, добавив, что США - "очень важный союзник и близкий друг Эстонии". Глава МИД Урмас Рейнсалу в своем поздравлении выразил надежду на "продолжение тесных отношений и сотрудничества с США".

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник - 290 (для победы необходимы 270). Трамп не признал поражение и заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде.