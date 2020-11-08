После митинга в Лейпциге 7 ноября пострадал 31 полицейский

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Более тридцати полицейских пострадали в германском Лейпциге (федеральная земля Саксония) в ходе беспорядков, которые начались в субботу вечером и продолжились ночью после демонстрации против коронавирусных ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов, который распространен в воскресенье.

"В ходе акции протеста 7 ноября 2020 года 31 представитель полиции получил легкие травмы. Все пострадавшие в состоянии выполнять должностные обязанности", - говорится в сообщении. Также полиция сообщила, что было более 30 "нападений на представителей СМИ". Задержаны около 30 человек, 13 из них - временно.

Изначально на демонстрацию собрались 20 тыс. человек. Ближе в вечеру власти приняли решение завершить манифестацию, поскольку участники не носили маски и не соблюдали дистанцию в полтора метра. После этого несколько сотен человек, среди которых, по данным СМИ, были правые радикалы, прошли шествием по несогласованному маршруту через центр города.

FOCUS Online пишет, что были зафиксированы стычки демонстрантов с левыми активистами, при этом и те, и те использовали пиротехнику, дымовые шашки. Полицию, которая пыталась разнять противоборствующие стороны, закидали камнями.

Ночью в районе Конневиц беспорядки продолжились, в них участвовали около 500 человек. Нарушители порядка возводили на дорогах баррикады и поджигали их. Полиция готовилась задействовать водометы в случае эскалации, в небе барражировал вертолет. В пресс-релизе не уточняется, кто именно был зачинщиком - противники ограничений или левые радикалы, которые в субботу проводили собственные митинги против правых.

На фоне этого полицию Саксонии критикуют представители "зеленых", социал-демократов и Левой партии за якобы слишком мягкое отношение к протестующим. Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил граждан, которые злоупотребляют свободой собраний и устраивают беспорядки.