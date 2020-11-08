Протестующие в Бангкоке доставили к дворцу "почтовые ящики" с письмами к королю

БАНГКОК, 8 ноября. /ТАСС/. Лидеры антиправительственного протеста в Таиланде, который начался в воскресенье возле Монумента Демократии и превратился в шествие к комплексу зданий Большого королевского дворца в Бангкоке, зачитали свои требования, касающиеся реформы монархии. Протестующие также доставили к дворцу четыре мусорных бака, стилизованных под почтовые ящики, куда в течение акции митингующие опускали свои письма к королю. Митингующие рассчитывают, что потом полиция доставит их послания до адресата.

На подходе к дворцу несколько тысяч демонстрантов встретили заграждения из автобусов и водометы, которые сначала полицейские применили, но потом извинились за их непреднамеренное использование. По информации Минздрава, во время митинга пострадали пять человек, включая одного полицейского, которые были доставлены в больницу. Несмотря на это, протестующие своими силами откатили три автобуса и разобрали ограждение из колючей проволоки, после чего добрались к комплексу зданий Большого королевского дворца, где их встретили сотни полицейских в экипировке и со щитами. После долгих переговоров с полицией организаторы митинга "Свободная молодежь" зачитали свое обращение к королю, призвав собравшихся наполнить "почтовые ящики" своими письмами к монарху, перед тем как разойтись по домам.

Письма королю

Протестующие назвали свое письмо "Это королевство - страна компромиссов и любви, а не жестокой власти и грубой силы". Демонстранты, используя слова монарха, которые он произнес во время недавнего комментария акций протеста, составили свое обращение.

"С осторожностью, а не с жестокостью. С добрым желанием, а не с ненавистью. С надеждой, а не со страхом", - отметили митингующие. В своем послании они выразили уверенность, что "неважно, любит народ короля или нет, он все равно должен любить их".

"Если король может разговаривать с людьми, которые любят его, он также должен разговаривать с теми, которые не такие, как все. Когда вы слышите всю лестную похвалу от людей, вы также должны слышать бесстрашную критику и предложения. Как только король действительно оценит демократию, все люди обретут счастье. Три требования народа - это единственный возможный компромисс", - заключили организаторы протеста, объявив в районе 21:00 (17:00 мск) о завершении акции.

В этот раз акция оказалась не такой многочисленной, как прошлые крупные мероприятия протестующих. Между тем к нынешнему митингу присоединились несколько буддийских монахов.

Сами организаторы, которые рассчитывали подобраться к дворцовому комплексу гораздо ближе, заявили, что им удалось достичь поставленных целей.

История вопроса

Мирные демонстрации в Таиланде идут с 14 октября, когда отмечалась годовщина студенческого восстания 1973 года. Координаторы обещали продолжать акции до тех пор, пока не будут выполнены их требования - отправить премьера в отставку, изменить конституцию, реформировать монархию.

21 октября протестующие прибыли к Дому правительства и передали полицейским заявление с требованием отставки премьера, которое необходимо было подписать в течение трех дней, но чиновник проигнорировал его. 26 октября десятки тысяч демонстрантов пришли к посольству Германии в Бангкоке и передали дипломатам письмо с просьбой провести расследование периодического пребывания короля Таиланда на территории ФРГ.