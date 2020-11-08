Эксперт: Байден должен будет учесть военный потенциал России и идти на компромиссы

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Джозеф Байден, победивший, согласно данным ведущих американских СМИ, на президентских выборах в США, будет вынужден считаться с военной мощью России и идти на заключение новых соглашений о контроле над вооружениями. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС французский писатель и историк Дмитрий де Кошко.

"В команде Байдена немало прожженных русофобов. Но даже когда в политике закоренелые русофобы, им иногда бывает выгодно найти другие пути. Несмотря на русофобию, которая присутствует в команде Байдена, они не обязательно делают то, о чем они говорят. И может быть, пока они посчитают, что им выгоднее идти на возобновление или какие-то договоры в области именно ядерного разоружения, потому что сейчас у России преимущество", - заявил собеседник.

Ограниченное доверие

По мнению историка, у Трампа была положительная черта, несмотря на непредсказуемые решения: "Он говорил то, что есть в американской политике и в глубине американской души. Демократы же больше скрывают".

"Американским политикам никогда нельзя верить до конца - на протяжении всей истории другие страны обжигались всякий раз, когда доверялись англосаксам, и об этом жалели. Так что если США сейчас согласятся на перезаключение договоров о ядерном оружии, это, безусловно, лучше, но это не значит, что мир сможет спать спокойно, - предостерег де Кошко. - Это значит, что они признают, что в данный момент у России есть какое-то преимущество и они не могут вступить с ней в конфликт без рисков для себя, поэтому лучше подписать какой-то временный договор".

Угроза безопасности

Эксперт считает, что укрепление НАТО в нынешней ситуации, когда западные страны критикуют действия турецкого президента Тайипа Эрдогана и обсуждают вопросы безопасности в Средиземном море, станет настоящим вызовом для нового президента США. "Наверное, они сумеют успокоить Эрдогана и, к сожалению, все направят против России", - допустил де Кошко.

"Трамп не был русофобом, он - прагматик и бизнесмен. Он ни одной войны не начинал. А эти все же более привычны начинать конфликты. Так что то, что они могут сделать на Украине, в Молдавии, может, даже продолжение Нагорного Карабаха, даже в Белоруссии, может быть - вот это все не ясно и это могут быть опасные моменты для Европы тоже", - полагает историк.

Вместе с тем он убежден, что договариваться с Москвой Вашингтону все же придется, в том числе и из-за сложной ситуации в американской экономике, а также на фоне продолжающегося кризиса с распространением коронавируса. "Не надо забывать COVID и экономическую ситуацию. Даже в США, где она у них лучше, где у них долларовый станок. Безусловно, за ними преимущество. Но если этот финансовый мыльный пузырь лопнет, то он лопнет для всех. Возможно, для России в меньшей степени, поскольку у России заметно меньше долгов", - заметил де Кошко.

Однако, с его точки зрения, прогнозы могут быть справедливы лишь в том случае, если Байден официально утвердится на посту президента США. "Я думаю, что "глубокое государство" все сделало как надо, от Трампа они избавятся и Байден все-таки станет президентом, - добавил собеседник агентства. - Но если Трамп и его адвокаты смогут доказать, что итоги голосования по почте в последний момент были сфальсифицированы, то кое-что может поменяться".