Киев заявил, что заблокирует Контактную группу, если Россия не пойдет на план по Донбассу

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Дальнейшая работа Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не будет эффективной, если Россия не согласится с новым планом действий в регионе, основанном на предложениях Киева. Об этом в воскресенье заявил советник главы украинской делегации в Контактной группе, а также советник украинской делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович.

"Работа Контактной группы будет малоэффективна или заблокирована на стратегическом уровне, <...> пока россияне не поймут, что план (дальнейших шагов по урегулированию конфликта - прим. ТАСС), наш или компромиссный, который можно выработать на основе нашего плана, для них является приемлемым", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24". При этом Арестович добавил, что на тактическом уровне участникам переговоров удается решать некоторые проблемы.

По словам Арестовича, найти компромиссное решение для дальнейших действий в Донбассе возможно, так как, по его мнению, "Минские соглашения имеют очень широкие возможности для трактовки", а Контактная группа существует, чтобы выработать единую позицию.

По итогам предыдущего заседания Контактной группы в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщали, что делегация Киева на переговорах предложила совместно с Россией и ОБСЕ подготовить в течение недели план действий для разблокирования переговоров и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений. Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов тогда напомнил, что двумя неделями ранее представители Донбасса предложили свой проект дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями и резолюцией Совбеза ООН. Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау сообщала, что "Контактная группа, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила рабочей подгруппе по политическим вопросам срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями".

Как сообщал глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук в интервью ТАСС, Украина передала свой вариант плана по урегулированию конфликта в Донбассе ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками единого документа для его обсуждения на следующем заседании в формате видеоконференции 10 ноября.