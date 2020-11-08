СМИ: Меланья Трамп собирается подать на развод

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Меланья Трамп намерена развестись с действующим президентом США Дональдом Трампом после его поражения на выборах главы государства. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Mail on Sunday со ссылкой на экс-советников руководителя вашингтонской администрации.

По словам бывшего помощника президента и директора по коммуникациям в управлении по связям с общественностью при Белом доме Омаросы Маниголт, 15-летний брак близок к распаду. "Меланья считает каждую минуту до того момента, как Трамп покинет Овальный кабинет, а она сможет развестись", - отметила она. Маниголт указала, что "если бы Меланья попыталась уйти время президентства, это было бы унижением для Трампа, и он стал бы искать способ наказать ее".

В свою очередь, бывший старший советник первой леди Стефани Волкофф сообщила, что натянутые отношения между супругами наблюдаются уже не первый год. При этом, по ее данным, еще до переезда в Белый дом стороны заключили брачный договор, в котором расписаны условия о разделе имущества на случай развода. Волкофф отметила, что Меланья Трамп перебралась в Вашингтон из Нью-Йорка, где проживала семья бизнесмена, лишь спустя пять месяцев после инаугурации президента не потому, что помогала сыну Бэррону завершить учебный год в школе, как об этом говорилось публично, а потому, что ей было необходимо закрепить на бумаге тот факт, что 14-летний Бэррон, родившийся в браке между Дональдом Трамп и нынешней первой леди, получит свою долю в наследстве.

Как подчеркнуло издание, вероятно, на публике Меланья предпочитает рассказывать о "прекрасных отношениях" с президентом ввиду того, что брачный контракт между супругами составлен на схожих условиях, что и соглашение Трампа с его второй женой Марлой Мейплз, которая не может критиковать бизнесмена или издавать книги про него.

Меланья Трамп (в девичестве - Кнавс) родилась 26 апреля 1970 года в городе Ново-Место в Словении. С 16 лет она начала карьеру в модельном бизнесе, выступала на показах в Милане и Париже. С Дональдом Трампом, который ранее был дважды женат, она познакомилась в 1999 году в Нью-Йорке. В 2006 году у них родился сын Бэррон.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Сам он уже объявил о своей победе. Соперничающий с Байденом Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся, он также подтвердил намерение обращаться в суды.