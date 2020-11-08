Минобороны Армении сообщило о боях на территории города Шуши и в его окрестностях

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Бои между армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Вооруженными силами Азербайджана ведутся в стратегически важном городе Шуши. Об этом в воскресенье в интервью Общественному телевидению Армении сообщил официальный представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян.

"Военные действия в данный момент продолжаются на территории города Шуши и в его окрестностях", - отметил он. По словам Ованнисяна, "есть вероятность, что завтра битва за Шуши завершится".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.