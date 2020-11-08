Трамп во второй раз после выборов отправился играть в гольф

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье во второй раз после выборов отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

У въезда на территорию комплекса выстроилось несколько противников главы Белого дома с плакатами в руках.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы, подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит демократ Джозеф Байден. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник - 290 (для победы необходимы 270). Байден уже объявил о собственной победе, в то время как Трамп сообщил, что будет отстаивать свою позицию в суде.