Франция заявила о готовности войти в газовое объединение Восточного Средиземноморья

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. Франция объявила о готовности войти в газовое объединение стран Восточного Средиземноморья. Как сообщил журналистам на пресс-конференции в Каире глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, Париж "хочет присоединиться к Форуму Восточного Средиземноморья в газовой сфере".

В этой связи французский министр подчеркнул важность "прекращения провокационных действий Турции в этом регионе".

В конце сентября этого года шесть государств региона Восточного Средиземноморья - Египет, Израиль, Греция, Кипр, Иордания и Италия - подписали соглашение о создании региональной газовой организации со штаб-квартирой в Каире. В нее изначально должна была также войти Палестина, но из-за Израиля она не участвовала в подписании Хартии.

Созданный в 2019 году как дискуссионная площадка форум в конечном итоге был преобразован в полноценную международную структуру, нацеленную на создание регионального энергетического рынка, укрепление торговых отношений и удовлетворение спроса и предложения в странах-участницах. Новая организация призвана обеспечивать и продвигать экспорт природного газа из региона Восточного Средиземноморья в Европу и другие государства.