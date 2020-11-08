Эксперт: Байден, оказавшийся сильным кандидатом, рискует быть слабым президентом

РИМ, 8 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Джозеф Байден оказался правильным кандидатом, сумев победить Дональда Трампа, но он рискует стать слабым президентом, особенно если не будет иметь поддержку Сената. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС координатор исследовательских программ итальянского Института иностранных дел (IAI) Риккардо Алькаро.

По мнению эксперта, демократы сделали правильный выбор, противопоставив Трампу Байдена. "Трамп в итоге проявил себя настоящим политиком, очень умелым кандидатом. В этот раз он получил на 8 млн голосов больше, чем четыре года назад, то есть он расширил свою избирательную базу. Трамп превзошел все ожидания, но Байден сумел его обойти. То, что индивидуальный результат Байдена оказался лучше, чем партии, говорит, что за него проголосовали те, кто не голосовал за демократов. Это значит, что, если бы не Байден, многие бы не голосовали или проголосовали бы за Трампа", - указал собеседник агентства.

При этом он признал, что многие голоса за кандидата от демократов были протестными - против действующего президента. "Но если бы на месте Байдена был другой кандидат, неизвестно, устраивал бы он [избирателей] или нет. Именно ставка на Байдена позволила не допустить переизбрания Трампа", - считает он.

Алькаро также обратил внимание, что непросто победить действующего президента, который обычно имеет определенные преимущества. "Байден - правильный и сильный кандидат, но может быть слабым президентом. Все зависит от того, смогут ли демократы получить большинство мест в Сенате. Если нет, президентство Байдена будет хромым", - сказал он.

По его мнению, позиции Байдена-президента подорвет предстоящее оспаривание Трампом результатов. "Если Сенат останется за республиканцами, Байден будет полностью поглощен внутренними проблемами, но по вопросам в отношении России республиканцы и демократы будут согласны и, в отличие от Трампа, будут иметь президента на своей стороне", - указал эксперт.

Трамп надолго

Исследователь уверен, что Трамп сохранит влияние, а "трампизм" - не временный феномен и будет доминировать в правом политическом крыле. "Под "трампизмом" следует понимать не только политическую повестку дня, но и политический тон, который характеризуется острым национализмом, ксенофобией и тенденцией к авторитаризму. При этом никто не стесняется оспаривать любую демократическую норму, если она не отвечает собственным интересам, не проявляет уважения к правде, часто прибегает к дезинформации. Кроме того, этот стиль характеризуется попыткой демонизировать любого противника", - сказал эксперт.

"В политической повестке, - продолжил он, - "трампизм" - это протекционизм, пересмотр миграционных норм, в том числе касающихся законной миграции, попытка вернуть производственную базу в страну, снижение налоговой нагрузки и во внешней политике использование инструментов оказания давления либо военного, либо чаще экономического как на противников, так и на партнеров. И все эти элементы останутся в активе республиканцев и будут доминировать у американских правых, которых поддерживает примерно половина населения. Это позволит Трампу остаться значимой фигурой, поскольку он продолжает влиять на своих избирателей, он сможет контролировать Конгресс даже извне и, вероятно, вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году", - заключил Алькаро.