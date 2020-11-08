В Мьянме голосование на парламентских выборах завершилось позже из-за высокой явки

БАНГКОК, 8 ноября. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в Мьянме завершилось в воскресенье позже запланированного. В 16:00 по местному времени (12:30 мск) должны были закрыться все избирательные участки, однако из-за высокой явки они проработали дольше, а подсчет голосов в некоторых случаях начался лишь спустя четыре часа.

Как пишет издание Frontier Myanmar, пока правящая партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи лидирует. Политическое объединение победило в 2015 году и, как ожидается, выиграет эти выборы. Если партия получит две трети мест в парламенте, то сможет выбрать президента и сформировать правительство.

Первые результаты уже показали, что НЛД успешно набирает места в Центральной Мьянме, которые удерживает поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза, являющаяся ее главным соперником.

Всего на выборах в 1 119 округах национальных и региональных законодательных собраний баллотировались 5 643 кандидата. Ожидалось, что в нынешнем волеизъявлении примут участие до 30 млн человек из 37 млн зарегистрированных избирателей.

В преддверии выборов Аун Сан Су Чжи столкнулась с резкой критикой международного сообщества за подавление оппозиции, журналистов, протестующих студентов и лишение права голоса рохинджа.

Кроме того, выборы прошли на фоне распространения коронавирусной инфекции в Мьянме и действующих в этой связи ограничений. В стране зафиксированы более 61 тыс. инфицированных, вылечились 45,7 тыс. человек, 1,4 тыс. скончались. Чтобы избежать массового скопления людей, было организовано досрочное голосование, в результате миллионы людей в возрасте свыше 60 лет уже успели проголосовать заранее. Несмотря на это, наблюдатели считают, что после выборов может произойти очередной скачок числа инфицированных, которых до этого момента регистрировали более тысячи человек в день.