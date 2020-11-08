Митингующие в Тбилиси от парламента двинулись к зданию ЦИК

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек, в том числе лидеры оппозиции, которые в воскресенье в Тбилиси у здания парламента устроили митинг против результатов выборов, двинулись в сторону ЦИК страны. К этому участников акции, что видно на кадрах трансляции телеканала TV Pirveli, призвал один из лидеров партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

"Мы все решили пойти и установить комендантский час для ЦИК. Никто туда не войдет и никто оттуда не выйдет до того, пока не будут назначены новые выборы", - сказал он сторонникам.

До начала движения в сторону ЦИК, который расположен в нескольких десятках километрах от парламента, оппозиция выдвинула ультиматум об увольнении главы Центризбиркома Тамар Жвании. Как отметил Мелия, с ним связались лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и предложили встретиться в понедельник.

Акция протеста у здания парламента началась в Тбилиси в 15:00 (14:00 мск). На митинг съехались и жители регионов. После объявления о походе в сторону ЦИК мероприятие у парламента завершилось.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов.

Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50% голосов. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.