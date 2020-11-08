Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 560 человек

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в воскресенье более 560 человек в ходе пресечения протеста в Минске и некоторых других городах страны. Об этом сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" .

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На сайте центра опубликован список задержанных демонстрантов, в котором по состоянию на 19:30 мск числятся 568 человек. Подавляющее большинство из них взято под стражу в Минске, несколько человек - в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

В частности, сотрудники белорусского ОМОНа задержали около 20 участниц протестного марша на площади Свободы в центре Минска. Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, среди задержанных - победительница конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хижинкова.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании фотокорреспондентов информационного агентства "Sputnik Беларусь" Виктора Толочко и "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого, а также журналиста белорусского агентства БелаПАН Яна Авсеюшкина во время освещения ими акции протеста в Минске. Свободное объединение спортсменов сообщило, что в Минске задержаны серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Белоруссии по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин.

При освещении акции протеста на площади Свободы в Минске в воскресенье также были задержаны корреспонденты российских информационных агентств ТАСС и МИА "Россия сегодня" Юрий Шамшур и Татьяна Ильясова. Их отвезли в Партизанское РУВД на окраине столицы. Там журналистов продержали около 20 минут, а затем отпустили без разъяснения причин задержания.

В Белоруссии уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить акции.