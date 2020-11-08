Минобороны Армении сообщило о сбитых над Степанакертом беспилотниках азербайджанских сил

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на северо-западе Степанакерта около 19:30 (18:30 мск) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Азербайджана. Об этом в воскресенье сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Подразделения ПВО армии обороны на северо-западе Степанакерта в районе 19:30 сбили два БПЛА Вооруженных сил Азербайджана. В юго-восточном направлении наблюдалась колонна противника, в направлении которой произведен огонь <...>", - написала она в Telegram-канале.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.