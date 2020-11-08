Советники Байдена будут руководить группой по разработке плана борьбы с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента США, назначит руководителями группы экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией бывшего главного санитарного врача страны Вивека Мерти и экс-главу Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Дэвида Кесслера. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала NBC представитель избирательного штаба политика Кейт Бедингфилд.

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По ее словам, в понедельник Байден "начнет работу группы по коронавирусу". "Ей будут руководить Вивек Мерти и Дэвид Кесслер. Они выступали в роли советников его штаба с момента появления вируса в марте", - сказала Бедингфилд.

Байден в субботу заявил, что сформирует группу экспертов, которые займутся разработкой плана по борьбе с распространением нового коронавируса, а также по смягчению последствий пандемии. Демократ заверил, что план будет основан на "научных данных".