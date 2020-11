В штабе Байдена сообщили, что демократу не звонили из Белого дома

По ее словам, "ряд республиканцев из Палаты представителей" Конгресса США позвонили Байдену. "Не думаю, что это сделал кто-то из Белого дома", - добавила Сандерс. "Мне кажется, Белый дом ясно дал понять, в чем состоит его стратегия", - полагает советник штаба демократа.

По мнению Сандерс, окружение действующего президента США Дональда Трампа намерено продолжать судебные разбирательства, касающиеся подсчета голосов. Она отметила, что соответствующие иски являются "во многих отношениях безосновательными".

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.