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Выборы президента США - 2020

В штабе Байдена сообщили, что демократу не звонили из Белого дома

Советник штаба политика Симона Сандерс рассказала, что "ряд республиканцев из Палаты представителей" Конгресса США позвонили демократу после сообщений СМИ о его победе

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома не связывались с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам СМИ, победил на выборах президента США, но ему позвонили ряд законодателей-республиканцев. Об этом заявила в воскресенье в эфире телеканала CNN советник штаба политика Симона Сандерс.

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По ее словам, "ряд республиканцев из Палаты представителей" Конгресса США позвонили Байдену. "Не думаю, что это сделал кто-то из Белого дома", - добавила Сандерс. "Мне кажется, Белый дом ясно дал понять, в чем состоит его стратегия", - полагает советник штаба демократа.

По мнению Сандерс, окружение действующего президента США Дональда Трампа намерено продолжать судебные разбирательства, касающиеся подсчета голосов. Она отметила, что соответствующие иски являются "во многих отношениях безосновательными".

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNNNBCFox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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