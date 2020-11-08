Полиция начала разгонять протестующих в Тбилиси у здания ЦИК

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция приступила к разгону митингующих у здания ЦИК в Тбилиси. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал TV Pirveli.

По данным канала, протестующих против результатов парламентских выборов разгоняют водометами, также были слышны выстрелы. Телеканал передает, что участники акции в ответ забрасывают полицию камнями.

В данный момент у здания ЦИК мобилизован спецназ. Протестующие не покидают территорию ЦИК, однако подойти близко к зданию им не позволяют силовики. Столкновений сторон в данный момент нет.

До акции протеста у ЦИК митинг состоялся у здания парламента. Там лидеры оппозиции выдвинули ультиматум власти отправить в отставку председателя Центризбиркома Тамар Жвании. После того, как требования оппозиции не были учтены, они решили пешком дойти до ЦИК.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов.

Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50% голосов. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.