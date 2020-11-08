В Минске продолжаются задержания протестующих

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Задержания участников протестов против политики белорусских властей, которые идут уже три месяца, продолжились в Минске вечером спустя несколько часов после завершения в центре столицы несанкционированной акции "Марш народовластия".

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Как сообщает белорусский портал tut.by, локальные акции протеста проходят в различных районах Минска. Люди выстраиваются в цепи, держа в руках бело-красно-белые флаги. В спальном микрорайоне Сухарево, у торгового центра "Максимус" попытались собраться протестующие. Однако туда прибыли микроавтобусы с силовиками, после чего начались задержания.

Как сообщают читатели портала, задержания прошли также у станций метро "Спортивная", "Каменная горка", а также на проспекте Дзержинского. По свидетельству очевидцев, машины с сотрудниками ОМОНа замечены и в других частях города, у торговых центров и станций метрополитена. В центр Минска вновь прибыли спецтехника, автозаки.

Участники протеста оппозиции под названием "Марш народовластия" в Минске в воскресенье не смогли сформировать единой колонны демонстрантов. Акция вылилась в протест разрозненных групп общей численностью несколько тысяч человек, собиравшихся на разных улицах центра белорусской столицы, их активно задерживали сотрудники органов правопорядка. По данным белорусских правозащитников, число задержанных в воскресенье уже достигло почти 650.