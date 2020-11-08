Минобороны Азербайджана заявило об удержании контроля над городом Шуша в Карабахе

БАКУ, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило, что удерживает под контролем город Шуша в Нагорном Карабахе.

"Заявляем, что азербайджанская армия полностью контролирует город Шуша", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье вечером в Telegram-канале ведомства.

Сообщения армянской стороны о восстановлении контроля над городом в азербайджанском оборонном ведомстве назвали дезинформацией, распространенной, чтобы успокоить общество.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.