Reuters: руководство штата Тыграй призвало правительство Эфиопии начать переговоры

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Штат Тыграй намерен защищаться до тех пор, пока федеральное правительство Эфиопии не пойдет на переговоры. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на председателя Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) и исполняющего обязанности президента штата Дебрециона Геберемайкла.

По словам Геберемайкла, остановка боевых действий и начало переговоров стало бы хорошим вариантом. Он указал также, что ВВС Эфиопии продолжают наносить удары по целям на территории штата.

Южноафриканская радиостанция SABC передала, что в воскресенье самолеты федеральных сил нанесли серию ударов в непосредственной близости от аэропорта административного центра штата Тыграй города Мэкэле. Целями были артиллерийские и ракетные позиции НФОТ. Центральные власти закрыли 4 ноября воздушное пространство Тыграя, а 6 ноября объявили о прекращении работы всех аэропортов штата.

Между тем премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил в воскресенье, что нынешние действия центральных властей в штате Тыграй имеют целью защитить конституционный порядок в стране и привлечь к ответственности экстремистов в рядах НФОТ. "Правоохранительные меры, которые сейчас реализуются в Тыграе, пойдут на благо жителям штата", - подчеркнул премьер.

Федеральное правительство Эфиопии объявило 4 ноября чрезвычайное положение в северном штате Тыграй сроком на шесть месяцев в связи с атаками боевиков из НФОТ на военные объекты. Парламент Эфиопии предоставил 7 ноября правительству право сформировать временную администрацию штата. Одновременно его решением были распущены региональный парламент и правительство штата Тыграй.