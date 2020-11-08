При разгоне митинга у здания ЦИК в Тбилиси есть пострадавшие

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в ходе разгона участников митинга у здания ЦИК в Тбилиси в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Нескольким людям, пострадавшим при разгоне акции, медики оказывали помощь. На месте уже мобилизованы бригады скорой помощи.

Спецназ начал разгонять митингующих после того, как те попытались прорвать выстроенное заранее железное ограждение. Протестующие не покидают территорию ЦИК, однако подойти близко к зданию им не позволяют силовики. Столкновений сторон в данный момент нет.

До акции протеста у ЦИК митинг состоялся у здания парламента. Там лидеры оппозиции выдвинули ультиматум власти отправить в отставку председателя Центризбиркома Тамар Жванию. После того, как требования оппозиции не были учтены, они решили пешком дойти до ЦИК. Лидеры оппозиции пока не дошли до здания Центризбиркома.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов.

Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50% голосов. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.