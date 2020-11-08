Сенатор рассказал о подготовке США к полномасштабной инаугурации президента

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Совместный инаугурационный комитет Конгресса США готовится к полномасштабной церемонии приведения к присяге нового американского президента, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил в воскресенье председатель комитета, сенатор-республиканец от штата Миссури Рой Блант в интервью телеканалу ABC .

"Мы будем решать. Шесть человек в комитете - три сенатора и три члена Палаты представителей - работают над проведением полноценной церемонии на открытом воздухе, - сказал Блант, занимающий также пост главы сенатского комитета по регламенту. - Легче сократить масштаб, чем [потом] расширять. Мы намерены высказаться по данному очень важному вопросу на [следующей] неделе".

Сенатор рассчитывает, что тот, "кто будет приведен к присяге, сочтет день инаугурации великим". По словам Бланта, избранный президент будет "гостем" на мероприятии. При этом он выразил надежду, что республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден будут на церемонии, "не важно кого из них в этот день приведут к присяге".

Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года. У здания Капитолия начали возводить трибуны. Как смог в субботу вечером убедиться корреспондент ТАСС, около правительственного комплекса на Капитолийском холме появились первые конструкции подобного рода. При этом близко подойти к пристройке не представляется возможным, поскольку по периметру здания установлены металлические ограждения около метра в высоту.

С 1793 по 1933 год (включительно) инаугурация президента проходила 4 марта. Затем, в соответствии с 20-й поправкой к конституции, она стала проводиться 20 января. Дата была изменена, чтобы сократить переходный период между выборами и вступлением в должность нового главы государства.

В 1817 году при Джеймсе Монро была заложена традиция проводить инаугурацию на открытом воздухе. В 1825 году Джон Куинси Адамс впервые провел церемонию в восточном портике Капитолия. Здесь приносили присягу все президенты до 1981 года, когда Рональд Рейган перенес место инаугурации на западную террасу. В холодную погоду торжества проходят в Ротонде - главном зале Капитолия, расположенном под центральным куполом и вмещающем примерно 1 тыс. человек.