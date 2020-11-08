Минобороны Армении сообщило о продолжающихся боях за Шуши

ЕРЕВАН, 8 ноября. /ТАСС/. Бои за Шуши продолжаются в пригороде, его окрестностях и на дорогах, ведущих к населенному пункту. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"В течение всего дня за Шуши шли бои, которые продолжаются и сейчас, но не с такой ожесточенностью, как ранее ночью и днем. Столкновения происходят в пригороде, окрестностях Шуши и на дорогах, ведущих к населенному пункту. Тяжелые бои шли и в направлении Бердзора (Лачина). Противник хотел прорвать оборону и помочь своим подразделениям у Шуши. Но они были разбиты и бежали", - сказал Ованнисян

Он добавил, что у города Мартуни азербайджанская армия поначалу немного продвинулась вперед, но затем силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики провели успешную контратаку и отбросили наступавших.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.