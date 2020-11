Адвокат рассказал, что окружение Трампа может подать до 10 исков относительно выборов

"Сейчас у нас есть один. Еще два сейчас на стадии подготовки, а возможны десять", - отметил он, говоря об исковых заявлениях, которые могут быть поданы. "К концу недели их будет четыре или пять", - добавил адвокат. По его словам, в этой работе участвуют "много, много юристов".

Как отметил Джулиани, иски, в частности, будут подавать в понедельник, вторник и среду. В первую очередь, по его словам, окружение Трампа намерено попытаться доказать недействительность тысяч бюллетеней, которые были поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.

Как полагает адвокат президента США, "есть убедительные доказательства" того, что на выборах имели место нарушения в "трех или четырех штатах". По словам Джулиани, речь может идти и о десяти штатах. Адвокат Трампа допустил, что в общей сложности недействительными могут быть сотни тысяч бюллетеней.

Представители Трампа подали иски, касающиеся выборов и подсчета голосов, в ряде штатов. В некоторых случаях данные иски не были приняты к рассмотрению. По данным телеканала ABC, это произошло, в частности, в штатах Невада, Джорджия, Пенсильвания и Мичиган.

СМИ назвали победителем Байдена

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.