МВД Грузии опровергло сообщения о применении газа против протестующих

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе опроверг сообщения СМИ о применении слезоточивого газа против протестующих в Тбилиси у здания ЦИК.

"Распространяется дезинформация. Хочу подчеркнуть - полиция не применяла газ", - сказал Сабанадзе в воскресенье на брифинге, отметив, что полиция применила силу после того, как митингующие пытались прорвать ограждение у здания ЦИК.

Информацию о применении газа против митингующих ранее распространил грузинский телеканал Mtavari Arkhi.

До акции протеста у ЦИК митинг проходил около здания парламента страны. Там лидеры оппозиции выдвинули власти ультиматум отправить в отставку председателя Центризбиркома Тамар Жванию. Так как требования оппозиции не были учтены, ее сторонники решили пешком дойти до здания ЦИК.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов.

Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50% голосов. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.