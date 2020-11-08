Трамп задался вопросом, с каких пор СМИ стали определять победителя на выборах президента

ТАСС, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил удивление, с какого момента американские СМИ стали объявлять о победе того или иного кандидата на выборах президента Соединенных Штатов.

"Трамп проиграл, но "трампизм" не умер". Мировые СМИ о результатах выборов в США

"С каких пор мейнстримные СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? За две последние недели мы много чего узнали", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.