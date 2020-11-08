Советник штаба Трампа опроверг сообщения о призыве окружения президента признать поражение

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Советник предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы государства Джаред Кушнер призывали президента признать поражение на выборах.

"Трамп проиграл, но "трампизм" не умер". Мировые СМИ о результатах выборов в США

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что Кушнер, являющийся старшим советником главы Белого дома, предлагал Трампу согласиться с победой демократа Джозефа Байдена. Аналогичные сведения касались якобы и супруги президента.

"Это неправда. Учитывая неопределенные итоги выборов в ряде штатов, серьезные нарушения при голосовании и недостаток прозрачности в других, Джаред посоветовал президенту Дональду Трампу задействовать все доступные правовые методы для обеспечения точности [голосования]", - отметил в воскресенье Миллер в Twitter. "История про первую леди также является фальшивой", - говорится в записи.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. Сам демократ уже объявил о своей победе, в то время как республиканец Трамп не признал поражение, заявил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов и сообщил, что будет отстаивать свою позицию в суде.