Меланшон намерен участвовать в президентских выборах во Франции в 2022 году

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава левого политического движения "Неподчинившаяся Франция", депутат парламента Жан-Люк Меланшон намерен участвовать в президентских выборах 2022 года в республике. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала TF1.

"Да, я готов и выдвигаю свою кандидатуру. Я однозначно буду участвовать в президентских выборах 2022 года, но лишь при условии, если смогу собрать 150 тысяч подписей", - отметил он.

Позже в своем Twitter он подтвердил эту информацию и опубликовал призыв "свергнуть президентскую монархию и созвать учредительное собрание для основания Шестой республики". Сбор подписей он организовал на специально созданной интернет-странице, где от участника требуется только имя, адрес электронной почты и почтовый индекс. В случае своего избрания лидер левого движения обещает "положить конец социальной заброшенности населения", "изменить государственные институты и вернуть республику народу", а также приложить максимум усилий для защиты окружающей среды.

На прошлых выборах главы государства в 2017 году Меланшон уступил в первом туре с результатом 19,58% нынешнему президенту Эмманюэлю Макрону (24,01%) и лидеру правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (21,30%). Ле Пен еще в январе 2020 года заявила о желании участвовать в выборах 2022 года, однако уточнила, что официально ее утвердят в качестве кандидата на съезде партии в 2021 году. Макрон несколько раз в интервью французским СМИ заявлял, что пока не думает о президентской кампании на фоне множества вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться, однако эксперты не исключают, что он пойдет на второй срок.

Конкуренцию им намерен составить лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян (4,70% на выборах 2017 года). О своем намерении участвовать в ближайшей президентской гонке заявили также центрист Жан Лассаль (1,21% на прошлых выборах), лидер французского Народного республиканского союза Франсуа Асселино (0,92% на прошлых выборах), председатель консервативной партии христианских демократов "Виа, голос народа" Жан-Фредерик Пуассон, бывший член правящей партии "Республика на марше", депутат Жоаким Сон-Форже. Кроме того, в октябре о желании побороться за пост президента заявил бывший лидер протестного движения "Желтые жилеты" во Франции Эрик Друэ.