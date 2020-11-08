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Выборы президента США - 2020

Меланья Трамп призвала обеспечить на выборах честный подсчет голосов

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что первая леди убеждала главу Белого дома признать поражение на выборах

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Супруга президента США Меланья Трамп призвала защитить демократию и обеспечить честный подсчет голосов на выборах.

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"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный, но не незаконный, голос должен быть засчитан, - говорится в распространенном в воскресенье сообщении Трамп в Twitter. - Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности".

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что первая леди убеждала главу Белого дома Дональда Трампа признать поражение на выборах.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена. Сам демократ уже объявил о своей победе, в то время как республиканец Трамп не признал поражение, заявил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов и сообщил, что будет отстаивать свою позицию в суде.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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