Меланья Трамп призвала обеспечить на выборах честный подсчет голосов

"Трамп проиграл, но "трампизм" не умер". Мировые СМИ о результатах выборов в США

"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный, но не незаконный, голос должен быть засчитан, - говорится в распространенном в воскресенье сообщении Трамп в Twitter. - Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности".

Ранее телеканал CNN выступил с утверждением, что первая леди убеждала главу Белого дома Дональда Трампа признать поражение на выборах.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу демократа Джозефа Байдена. Сам демократ уже объявил о своей победе, в то время как республиканец Трамп не признал поражение, заявил о нарушениях в ходе выборов со стороны демократов и сообщил, что будет отстаивать свою позицию в суде.